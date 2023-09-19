По информации Тelegram-канала Polisia.kz, 14 сентября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 33-летнюю жительницу Уральска. Подозреваемая в съёмной квартире организовала притон по оказанию интимных услуг.

— Она сводила с клиентами уроженку Сьерра-Леоне Западной Африки 1999 года рождения. Иностранка оказывала интим услуги в виде эротического боди-массажа, получая за это денежное вознаграждение, — рассказали правоохранители.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.