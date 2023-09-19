Более 70% молодых страдают от стрессов, бессонницы и апатии. И этот показатель в разы превышает общемировые. С учётом того, что депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и социальная дезадаптация являются предпосылками химических и поведенческих зависимостей, можно с уверенностью сказать, что страна на пороге эпидемии.

В августе-сентябре 2023 года фонд Qalam провёл исследование о социальных настроениях молодёжи, её образе жизни, здоровье, привычках и досуге. Но что ещё более важно, среди задач исследования были такие, как зависимость от долговых обязательств – кредитов, рассрочек, прочих долгов, степень удовлетворенности молодёжи качеством образования и психоэмоциональное состояние. Было опрошено 2 044 респондента от 18 до 35 лет включительно во всех регионах страны.

С результатами полного исследования можно ознакомиться здесь.

Выводы

Безусловно, есть соблазн назвать результаты исследования излишне пессимистичными. Но их подтверждают и другие косвенные данные. Во-первых, Казахстан уже много лет занимает печальное лидерство по подростковым суицидам. Во-вторых, выводы полностью коррелируют с прошлогодним исследованием, проведенным по заказу МИОР. А вот ещё более свежие данные: по данным Ranking.kz, по итогам января–июля текущего года в Казахстане привлекли к уголовной ответственности 944 несовершеннолетних — на 11,5% больше, чем годом ранее. А по данным Finprom.kz, по итогам января–августа текущего года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 1,3 тысячи правонарушений по статье УК РК № 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»). Рост показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 8,7%.

Полученные в исследовании данные говорят о необходимости системных государственных мер в сфере медицины, государственного информирования и пропаганды, а также образования и досуга. Таким образом можно улучшить ситуацию с психологическим здоровьем молодёжи и тем самым убрать часть ключевых предпосылок, ведущих к скатыванию страны в эпидемию наркомании и других видов зависимостей.

Второй, но не менее значимый, вектор системных мер должен быть направлен на создание социальных лифтов для молодых казахстанцев, а также возможностей для повышения доходов и развития карьеры. И в этом направлении в первую очередь стоит говорить о соответствии образования потребностям рынка, программах трудоустройства с перспективой развития карьеры и трансформации института связей и «агашек» (покровитель — прим. автора) таким образом, чтобы это хотя бы не мешало, а лучше помогало молодёжи видеть и воплощать перспективы в карьере, доходах и статусе. В стратегической перспективе такие меры должны снизить уровень социальной и экономической дезадаптации, а также «чувства безнадежности», и таким образом снизить предпосылки не только для аддикций, но и для антисоциального поведения и вовлечения молодёжи в экстремистские действия.

Очевидно, время простых решений в виде запретов прошло. Настало время системных мер.