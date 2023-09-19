На неделе с 18 сентября зрители смогут посмотреть мини-ретроспективу культового режиссера, куда вошли фильмы «Джентльмены», «Переводчик» и «Гнев человеческий», а также казахстанскую классику, например, «Ангел в тюбетейке».

Помимо показов на Плюс Даче, эти фильмы также доступны в онлайн-кинотеатре Яндекса Кинопоиск. Кинопоиск выступает со-продюсером новых фильмов Гая Ричи и специально для казахстанского рынка локализует его творчество и другие знаковые проекты. На сервисе собраны казахстанские блокбастеры, обширная библиотека «Казахфильма», а также лучшие российские и международные хиты с дубляжом на казахский язык.

«Всегда приятно смотреть кино на своем родном языке. Специально для наших казахстанских зрителей мы локализуем контент: делаем профессиональный дубляж, добавляем субтитры. Сейчас в нашем онлайн-кинотеатре Кинопоиск представлены свыше 50-ти зарубежных фильмов и сериалов с дубляжом на казахском языке (например, вся франшиза «Джон Уик», аниме «Атака Титанов», индийский хит «Рядом ревет революция») и мы активно продолжаем локализовывать контент. Например, уже в конце сентября на платформе станет доступен новый анимационный блокбастер по мотивам популярного сериала «Леди Баг и Супер Кот» с озвучкой на казахском языке», — отмечает генеральный директор Яндекс Плюс в Казахстане и Центральной Азии Александр Фролов.

Помимо мировых проектов, переведенных на казахский язык, среди пользователей Кинопоиска очень востребован казахстанский контент. Пользователи сервиса посмотрели около 2,5 миллиона часов казахстанского контента. Из них больше 1,8 миллиона часов только в 2023 году.

Справочно:

Плюс Дача — это городская культурная площадка в Ботаническом саду Алматы. Мероприятия проходят в уникальных камерных форматах: кинопоказы от Кинопоиска, музыкальные события от Яндекс Музыки, мастер-классы и многое другое. Пространство будет работать по 24 сентября. Все события бесплатны для подписчиков Яндекс Плюса по предварительной регистрации.