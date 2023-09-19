В субботу, 23 сентября, в государственных онкологических центрах Казахстана пройдут бесплатные консультации по локализациям головы и шеи, гинекологической части. Минздрав страны опубликовал адреса участвующих в акции клиник:
  • Актюбинская область: с 9 до 13 часов, КДО МЦ «НАО ЗКМУ имени Оспанова» в Актобе, Жана Коныс — 8.
  • Алматинская область: с 9 до 13 часов, региональная многопрофильная клиника в Алматы: Розы Баглановой, 69а.
  • Жетысуская область: с 9 до 13 часов, областная многопрофильная клиника в Талдыкоргане, Абая 316 (первый корпус поликлиники).
  • Атырауская область: с 9 до 13 часов, Атырауский онкологический диспансер, Владимирского 2.
  • Западно-казахстанская область: с 9 до 13 часов, Областной онкологический диспансер в Уральске, Алматинская 58.
  • Мангистауская область: с 9 до 13 часов, Мангистауский областной онкологический диспансер в Актау, 1а-3.
  • Алматы: с 9 до 13 часов, Папанина 220 А, Литер А, 1 этаж.
  • КазНИИ онкологии и радиологии в Алматы: с 9 до 13 часов, Абая, 91, Клинико-диагностический центр, 204 кабинет.
