- Актюбинская область: с 9 до 13 часов, КДО МЦ «НАО ЗКМУ имени Оспанова» в Актобе, Жана Коныс — 8.
- Алматинская область: с 9 до 13 часов, региональная многопрофильная клиника в Алматы: Розы Баглановой, 69а.
- Жетысуская область: с 9 до 13 часов, областная многопрофильная клиника в Талдыкоргане, Абая 316 (первый корпус поликлиники).
- Атырауская область: с 9 до 13 часов, Атырауский онкологический диспансер, Владимирского 2.
- Западно-казахстанская область: с 9 до 13 часов, Областной онкологический диспансер в Уральске, Алматинская 58.
- Мангистауская область: с 9 до 13 часов, Мангистауский областной онкологический диспансер в Актау, 1а-3.
- Алматы: с 9 до 13 часов, Папанина 220 А, Литер А, 1 этаж.
- КазНИИ онкологии и радиологии в Алматы: с 9 до 13 часов, Абая, 91, Клинико-диагностический центр, 204 кабинет.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...