По данным «Казгидромета», 20 сентября ночью и утром на севере ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +19..+21 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +16.+18 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.