В социальных сетях распространяют видео с якобы конфликтом между пограничниками Казахстана и России. На кадрах люди в форме и военная техника. Автор видео утверждает, что конфликт произошёл в Костанайской области и сейчас туда стягивают технику. В МВД назвали информацию фейковой.
— На видео колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД, направляющаяся на плановые полевые занятия. Они проходили в пределах Костаная восьмого сентября. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В конце июля в сети публиковали фото военной техники, которую транспортировали на фуре по трассе Уральск — Атырау.