В Актобе жертвой мошенников стала 10-летняя девочка, передаёт Polisia.kz. На домашний телефон позвонила «следователь» и сказала ребёнку, что её мама сбила пешехода. Для убедительности телефон передали «маме», которая со слезами просила дочь передать все сбережения. Ребёнку дали инструкцию, как передать деньги. В итоге девочка отдала курьеру пакет с 700 тысячами тенге. Обман раскрылся, когда мама вернулась домой. Стражи порядка задержали 23-летнего подозреваемого, так называемого дроппера. Мужчина забрал деньги и перевёл их на счёт мошенника. Ведётся досудебное расследование.