Видеокамеры помогли найти мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку на улице в Аксае. Это произошло девятого сентября, передаёт Polisia.kz. Девушка возвращалась домой, когда неизвестный попросил подсказать нужный ему адрес.
— При общении он начал бить её и попытался изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, после чего преступник скрылся с места происшествия. Вернувшись домой, потерпевшая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию, — рассказали правоохранители.
34-летний подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Он является «приверженцем деструктивного религиозного течения». Начато досудебное расследование по статьям 24 «Покушение на преступление» и 120 «Изнасилование» УК РК.