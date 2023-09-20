Сыновья умершего пациента избили медиков в больнице Талгара
Случай произошёл утром в 19 сентября в Центральной районной больнице Талгарского района. Сыновья скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации, избили врача и медбрата, а после похитили тело покойного.
— Врач анестезиолог-реаниматолог отделения находится в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными гематомами волосистой части головы, закрытыми перелом решетчатой кости и нижней стенки глазной орбиты. У медицинского брата закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга и мягких тканей височной области, закрытый перелом костей носа со смещением отломков, — написала администрация больницы в .
Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов о задержании обоих подозреваемых.
— Данный факт зарегистрирован по статье 106 часть 2 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств инцидента, — написал главный полицейский региона.
В Минздраве Казахстана сделали заявление о недопустимости разбойного нападения на медиков и вмешательства в деятельность организации.