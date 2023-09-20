Утром в Алматы полил дождь и задул сильный ветер. В пресс-службе ДЧС города сообщили, что в горах ожидается временами сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
— Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды, — обратились спасатели.
В управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что коммунальные предприятия работают в усиленном режиме. По состоянию на 10:00, в Алматы выпало 9 миллиметров осадков, в районе Каменского плато – 14 миллиметров (количество воды, выпавшей на площадку размером в квадратный метр — прим. автора). Пока зафиксировано одно «подтопление» (термин управления — прим. автора) территории частного сектора по улице Вахтангова. По прогнозу синоптиков, осадки будут до обеда.