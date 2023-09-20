В Уральске проходит судебное разбирательство по делу о взяточничестве. На скамье подсудимых сотрудники полиции и инспекторы транспортного контроля. Семь человек обвиняют в получении взятки
за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Ещё одному человеку предъявлено обвинение в даче взятки. Дело рассматривает судья Асылбек Имангалиев.
Ранее все адвокаты заявили ходатайства о возврате дела прокурору
на доследование, однако суд их просьбу не удовлетворил. К слову, под арестом находятся только трое подсудимых: инспектор транспортного контроля Нурлан Бердигалиев, сотрудник полиции Саяхат Тастлеуов и пенсионер Ринат Туксумбаев. Остальные — под обязательством о явке. А именно сотрудник транспортного контроля Болат Нигметов, сотрудник территориальной инспекции Асыланбек Галиев и инспекторы дорожной полиции Диас Сейткалиев, Александр Калиничев и Ноян Халенов.
По версии следствия
, в начале 2021 года Туксумбаев и Досмухамедов обратились к своему знакомому Ищанову, у которого есть зарегистрированное ИП. Они просили от имени ИП покупать зерно в России, а в последующем ввозить большегрузами в ЗКО и продавать в Уральске. Ищанов согласился. Туксумбаев должен был сопровождать груз и обеспечивать его беспрепятственный проезд через посты транспортного контроля и по Уральску.
В ходе очередного судебного заседания допросили Рината Туксумбаева. Он признался, что давал взятки всем, кроме Саяхата Тастлеуова.
— Я полностью признаю свою вину за исключением Тастлеуова. В 2019 году у меня случился инфаркт, и я ушёл на пенсию. По предложению моих знакомых Ищанова и Досмухамедова пошёл работать. Должен был встречать машины, где шла разгрузка. Водители из России не знали дороги. Мне платили 2%. Встречал машины от посёлка Махамбет до места назначения. Меня обвиняют, что создал схему передачи взяток сотрудникам полиции и фитосанитарии. Но я не создавал преступной схемы. Якобы за перегруз машин давал деньги сотрудникам. На самом деле перегруза никак не могло быть. Перед таможней России стояли весы. Все документы проверяли на таможне Казахстана, — рассказал подсудимый.
С его слов, была полная проверка документации. Каждую взятку он объяснил: кому-то давал деньги на бензин, кому-то — на лекарства, кому-то — на обед.
— По эпизоду Тастлеуова мне вменяется, что я трижды давал ему взятку — 110 тысяч тенге и дважды по 70 тысяч тенге на банковскую карту его родственнику. На самом деле никаких взяток не было. Я давно дружу с ним. Много раз обращался к нему за помощью. Он мне говорил, можешь обращаться за советом, не более. Однажды попросил у меня взаймы 150 тысяч тенге. Я ему привез 110 тысяч. Но он к тому времени уже нашёл деньги. Дважды скидывал его зятю в долг по 70 тысяч тенге. Тот должен был вернуть все деньги через месяц, — пояснил подробности Туксумбаев.
Далее он рассказал о задержании. Как выяснилось, его три месяца прослушивали сотрудники Антикора.
— Мне показали отрывки видеороликов с моим участием. Сотрудники заявили: «отдай нам Тастлеуова и пойдёшь домой». Говорили, что закроют мою жену и будем сидеть в одной камере. Выражались нецензурными словами. Угрожали, что уволят сына. Мне стало плохо...поднялось давление, трясло. Надели наручники, водили из кабинета в кабинет. В итоге упал. Следователь тоже говорил: «Соху отдай!» Адвокат сказала: соглашайся, на суде правду скажешь, — вспоминает подсудимый.
После этого допросили Саяхата Тастлеуова. Он свою вину отрицает.
— Предъявленное обвинение не признаю в полном объёме. Находясь в должности командира взвода дорожно-патрульной полиции, в мои обязанности входило обеспечение безопасности дорожного движения и охрана общественного порядка. В виду своей службы составлял протоколы в отношении сотрудников антикоррупционной службы. У них неприязненное отношение ко мне. Туксумбаева знаю давно. И о том, что занимается грузоперевозками, тоже. При встрече с Туксумбаевым пояснил, что если его водители будут допускать нарушения, чтобы ко мне не обращался. Лишь только за советом. Он часто у меня спрашивал про определённые виды нарушения, какие меры взыскания бывают. Это и были мои советы. Мне нужны были от него другие факты: нарушения со стороны моих подчинённых, в том числе беспричинная остановка. Просил его сообщать о таких фактах, — сказал подсудимый.
После задержания Тастлеуова привезли в здание антикоррупционной службы. Там ему сказали, чтобы он со всем согласился и его отпустят домой.
— По кабинетам водили часа два. На видео ничего не показали. Сказали, либо признаешь вину, либо нет. Если нет, то водворим в изолятор временного содержания. Таким образом на меня оказали моральное и психологическое давление. Далее следователь заявил в присутствии моего адвоката: «Вот ты наших оформлял! Вот тебе 1:1 — ответка». От Туксумбаева деньги не получал. Да, просил у него в долг. Но супруга к тому времени нашла деньги, я не брал от него ничего. По поводу переводов моему зятю, то да, я просил помочь Туксумбаева. Переводы, которые меня никак не касаются, следователь приобщил к делу. Более того, жена зятя вернула долг. Фактически никакой передачи денег не было,— рассказал подсудимый.
Тастлеуов отметил, что в записях не указано, куда машины ехали, места погрузки и другие подробности. Он заявил, что не сопровождал транспорт и даже в глаза не видел ни одного водителя. В принципе, как и они его.
— Мне вменяют обвинения за оказание беспрепятственного проезда. Беспрепятственный проезд осуществляется только путём сопровождения, которого я не совершал. Никто ко мне не обращался. Мне не предоставили ни одного доказательства, что я рядом ехал с Туксумбаевым. Но за ним ездили, следили. Нет ни одного факта. Изначально мне предъявляли, что я сопровождаю машины от посёлка Махамбет до пункта назначения. Так как я работаю инспектором горского батальона, за пределы города не выезжал. Да нам и нельзя этого делать. Мы не обслуживаем эту территорию. Позже следователь указал, что я якобы сопровождал машину по другому маршруту, что ничем не подтверждается, — объяснил Тастлеуов.
Подсудимый отметил, что сотрудники без причины не могли остановить автомобили, только за нарушение ПДД. В этом случае, с грузовыми автомобилями остановка могла быть только на стационарных постах.
— Обвинение не подтверждено в уголовном деле. Прошу оправдать и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления, — сказал Тастлеуов.
Он сказал, что никакого сговора с Туксумбаевым не было. Супруга Тастлеуова занимается реализацией полуфабрикатов и записи разговоров о пирожках и беляшах связаны с этими действиями, объяснил Тастлеуов.
— Сотрудники Антикора были настроены агрессивно против меня. Я так и понял, что Туксумбаев оговорил меня. Я не смог бы оказать покровительства, у меня в подчинении более 20 сотрудников полиции. И по городу восемь командиров батальона, таких как я. Во время карантина три или четыре протокола составлены мной на сотрудников Антикора. При этом один из них — за неподчинение законных требований сотрудников органов внутренних дел. Этот материал был в суде и его признали виновным, — рассказал подсудимый.
Стоит отметить, что Саяхат Тастлеуов проработал в органах 27 лет.
Все остальные подсудимые на судебном заседании вину свою признали.