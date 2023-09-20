Масина 48, 67, 67/1, 67/2;

Чурина, 99;

Курмангазы, 127;

дома частного сектора на улицах Масина и Чурина.

Об отключении предупредили в центре. Из-за аварии на проводе воды не будет до 20 часов 23 сентября по адресам:Время отключения — ориентировочное. Сегодня, 21 сентября, в редакцию "МГ" обратился работник службы 109, который сообщил, что они совершили ошибку, указав неверную дату подключения воды. По информации iKomek воду дали 20 сентября.