Полицейские спасли пятилетнего ребёнка, упавшего в канализационный колодец. Инцидент произошёл вечером 19 сентября в селе Аккистау, передаёт Polisia.kz. К правоохранителям обратилась 30-летняя мать мальчика, она заявила об исчезновении сына из дома. В 102 она позвонила спустя 20 минут после обнаружения пропажи ребёнка.
— В посёлке незамедлительно начали оперативно-розыскные работы. Полицейский услышал звуки, исходящие из канализационной ямы во дворе жилого дома. Понимая всю опасность ситуации, он позвал на помощь коллег. Поскольку крышка канализационного колодца была узкой, на спасение ребёнка потребовалось около пяти минут, чтобы не поранить его, — рассказали стражи порядка.
Состояние мальчика стабильное, его осмотрели врачи.