Также он высказался о роли первого президента в истории страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Байбек ответил на критику в адрес партии Фото: Nur Otan В пресс-службе Nur Otan сообщили, что первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание со всеми региональными филиалами.
- При объективной оценке прошлого каждый из нас, прежде всего, должен руководствоваться своими моральными принципами, пониманием чести и совести. В 90-ые годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет – наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество. Несомненно, исторические заслуги Елбасы и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории. Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста Главы государства – это низко и не красит отдельных граждан, - сказал Байбек.
По его словам, сейчас началась подготовка к предстоящему внеочередному съезду партии. Что касается январской трагедии, то первый заместитель председателя партии уверяет, что несколько тысяч активистов Nut Otan в составе общественных дружин «Халық сақшысы» помогали в наведении общественного порядка, оказывая помощь военным, полицейским и работникам коммунальной сферы Алматы. В южной столице добровольцы оказали «помощь различного вида на сумму более 155 миллионов тенге». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.