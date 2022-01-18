Сейчас девочка находится дома, ей предстоит долгая реабилитация и протезирование ножки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО: восьмимесячную девочку выписали из больницы Иллюстративное фото из архива "МГ" Лобовое столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19:00. Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов тогда сообщил, что за рулём одного из автомобилей находился пьяный замначальника поселкового отделения полиции Теректинского района. Через неделю после жуткого ДТП второй водитель Турехан Бержанов рассказал подробности столкновения. В результате аварии скончалась его мать, пострадала жена и восьмимесячная дочка, которой оторвало ступню. Малышка находилась в тяжелейшем состоянии. Больше месяца девочка провела в больнице и 12 января была выписана.
- Состояние удовлетворительное. Девочка пошла на поправку, - информировали в пресс-службе облздрава.
Отец девочки Турехан Бержанов отметил, что дома ей гораздо лучше, чем в стенах больницы. - Она стала веселее. Ей предстоит ещё реабилитация и протезирование, а сейчас мы каждый день делаем перевязки. Супругу прооперировали и тоже выписали из больницы. Осталось оформить инвалидность для дочки, - сказал Турехан Бержанов.