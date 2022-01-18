Священнослужители попросили прихожан воздержаться от походов в храмы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
19 января христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. По традиции, в этот день в церквях проводится крестный ход и освящение воды. Если позволяет здоровье, на Крещение можно окунуться в прорубь. Считается, что таким образом можно смыть грехи и оставаться здоровым весь год. Однако, по словам настоятеля Михайло-Архангельского собора, архимандрита Феодосия, в этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране рекомендуется воздержаться от походов в храмы и церкви.
– Прежде всего хочу поздравить всех православных с Крещенским сочельником, вода уже везде освещается. Поздравляю вас с этим величайшим праздником, желаю помощи Божьей, чтобы святая вода осветила ваши жилища, души, тела и весь мир, и чтобы эпидемия, которая нас беспокоит, наконец исчезла. Ведь святая вода уничтожает всю нечисть. К сожалению, в этом году в связи со сложившимися обстоятельствами во всем мире, я настоятельно всех призываю находиться дома и молиться у икон. Сегодня вы ещё можете прийти в храм и набрать воды, но завтра прошу всех оставаться дома. Ведь святая вода будет течь из каждого крана, колодца, озера. Она имеет такие же свойства и может вас исцелить. В России сложилась такая же ситуация. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем своих близких. Не будем нарушать законы, которые нам ниспослал Господь, ведь говорится, что кто противится власти, тот противится Богу. У нас власть не безбожная, помогает нам всячески. Нам надо немного потерпеть и всё будет хорошо, - подчеркнул настоятель Михайло-Архангельского собора, архимандрит Феодосий.
Стоит отметить, что богослужение будет проходить в храме при закрытых дверях с соблюдением санитарных норм. К службе будут допущены лишь священнослужители и служители храма.
Между тем, в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 19 января на всех водоемах области будет проводиться рейд. Начальник управления местной полицейской службы Мерхат Аженов также сказал, что возле водоёмов будут выставлены наряды.
– Полицейские будут максимально проводить разъяснительную работу, чтобы не было массового скопления людей. Наша область находится в "красной" зоне, и согласно постановлению, не допускается проведение массовых мероприятий. Но если люди понимать не будут, то будем действовать по обстоятельствам, вплоть до привлечения к административной ответственности, но это крайняя мера. Но у нас народ сознательный, все всё понимают и просим подчиняться требованиям постановления, - отметил Мерхат Аженов.
К слову, с 14 января ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением
главного санврача области Мухамгали Арыспаева от 14 января 2022 года, в регионе запрещается проводить культурные, спортивные и другие мероприятия с массовым скоплением людей. Кроме этого, под запретом оказались и религиозные коллективные мероприятий (жума намаз, религиозные обряды - прим. автора)
на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги - прим. автора).
Санврачи области запретили
западноказахстанцам проводить Крещенские купания, разрешив лишь забор воды.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.