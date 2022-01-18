Обновлённые данные озвучил старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». К 2,5 годам ограничения свободы приговорили педофила в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, всего суды рассмотрели 8 354 административных дела. 3 337 правонарушителей отделались предупреждением, 1 653 человека должны выплатить штраф.
- Сейчас 1 002 лица пребывают под арестом. В целях смягчения назначенных судом наказаний, прокурорами в апелляционные инстанции внесены 1 758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 граждан. По 344 лицам штраф заменён на предупреждение, - сказал Азамат Саргазин.
По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Из них 44 – по актам терроризма, 15 – по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. По подозрению в их совершении 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест. Несколько дней назад генпрокуратура озвучивала предварительное число жертв и пострадавших в массовых беспорядках в Казахстане.