Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с заявлением к стражам порядка обратилась 38-летняя жительница города. Она пожаловалась, что в 2021 году женщина пообещала помочь ей приобрести трёхкомнатную квартиру в городе, получила за это 800 тысяч тенге. В итоге пострадавшая так и не получила желанное жильё, а возвращать деньги злоумышленница не торопилась. Полицейские при проведении оперативно-розыскных работ задержали 33-летнюю жительницу города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество", ведётся расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.