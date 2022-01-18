- Зарплату задерживают нам уже шестой месяц. Ранее мы получали свои деньги не позднее 10 числа, а сейчас её выдают 20-22 числа. При этом каждый месяц мы пишем заявление на получение зарплаты, - сказал рабочий ТОО «Батыс су арнасы» Тулеген Мусагалиев.

- С сентября нет отчислений пенсионных и медстраховки. Как люди должны получать бесплатные лекарства? Руководство говорит: «Терпите, денег нет», - рассказал оператор-машинист КНС Максут Карабалкин.

- Я так понимаю, что вы связываете задержки заработной платы со сменой руководства. Однако, это не так. Прежний директор Каиргали Имашев выдавал её до 10 числа каждого месяца. При этом не платились налоги, не перекрывались задолженности по поставщикам, в частности, за электроэнергию. В августе, когда я стал руководителем, задолженность составляла порядка 250 миллионов тенге, по налогам - 300 миллионов тенге. Он платил зарплату таким образом. Я не говорю, что это неправильно. Была у него такая возможность, он так делал. С сентября прошлого года по всей задолженности (900 миллионов тенге) все кредиторы подали в суд. Лежат исковые заявления и исполнительные листы, а это значит, что счета арестовывают и все поступившие деньги должны уходить на погашение задолженности перед поставщиками. Что собственно и происходит последние пять месяцев. Не было возможности платить зарплату. Налоговый комитет арестовывал счета и списывал задолженность. Сейчас взяли отсрочку до марта по оплате налогов, - рассказал Ануар Аркенов.

- Мы ежемесячно оказываем услуги за воду и канализацию на 140-150 миллионов тенге. Из них мы должны выплатить 80 миллионов зарплаты, 30-35 миллионов налоги (в том числе пенсионные), ОСМС. 30-40 миллионов должны выплатить за электрозатраты. У нас ежедневно на ГСМ уходит по 700-800 тысяч тенге, выезжает большое количество техники. Также нужно покупать расходные материалы и менять оборудование, которое выходит из строя. Всё стоит денег и бесплатно нам никто этого не даёт, - сказал директор предприятия.

Сегодня, 18 января, около сотни сотрудников ТОО "Батыс су арнасы" собрались во дворе предприятия, чтобы выразить недовольство по поводу постоянных задержек заработной платы, а также пенсионных отчислений и отчислений в Фонд соцмедстрахования. Собравшиеся говорят, что у большинства из них появились просрочки по кредитам и они не могут получить медицинские услуги.Сотрудники предприятия сетуют, что у них и так не высокая зарплата - в среднем они получают 70-90 тысяч тенге в месяц.По его словам, условия труда опасные. Все вещи пропитаны сероводородом, а молоко, которое выдают на предприятии, даже коты не пьют. Между тем директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов объяснил сложившуюся ситуацию и ответил на жалобы работников.Также он отметил, что тариф для основной категории потребителей (для населения) не перекрывает элементарные затраты предприятия.Ануар Аркенов отметил, что в январе половину сотрудников уже получили зарплату, остальные будут получать её по мере поступления денег на счета. Руководство планирует закрыть долги перед рабочими до 20 января. Позже всех сотрудников пригласили в актовый зал для обсуждения возникших проблем.