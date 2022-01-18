Аманжол Алпысбаев занимал этот пост с июля 2019 года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Замакима ЗКО освободили от занимаемой должности Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, распоряжением главы региона от 30 декабря 2021 года заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев был освобождён от занимаемой должности. Его полномочия были прекращены ввиду сложившихся рабочих обстоятельств, несовместимых с государственной службой.
– На этой должности Алпысбаев Алпысбаев проработал с июля 2019 года и за это время проявил себя ответственным профессионалом и с большим опытом. Провёл большую для региона работу по исполнению поручений президента страны касательно оптимизации расходов, выявлению коррупционных рисков и других. Он непосредственно занимался анализом при разработке трёхлетнего плана государственных закупок и прочими вопросами сбережения и наиболее эффективного расходования бюджетных средств. Благодарим Аманжола Алихановича за работу и желаем дальнейших профессиональных успехов, - подчеркнули в акимате региона.
Аманжол Алпысбаев курировал вопросы стратегического планирования в области архитектуры, градостроительства и строительства, ЖКХ, а также вопросы тарифной политики, развития ГЧП, государственных закупок, природопользования, охраны животного и растительного мира. Напомним, в июне прошлого года его заподозрили в нарушении закона "О государственной службе". По данным департамента агентства по делам госслужбы, Аманжол Алпысбаев, будучи государственным служащим, является ещё и учредителем и директором ТОО "Самрук Гидро". Департамент  направил в акимат области представление о том, что замакима должен сложить свои полномочия. Сам Аманжол Алпысбаев с этим не согласился и целых четыре раза подавал в суд. Во всех случаях суд вынес решение не в его пользу. В иске отказали и в кассационном суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  