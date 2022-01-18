- Они включают обеспечение стабильности валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге, разработку или актуализацию Комплексных планов социально-экономического развития для западных регионов, уточнение республиканского бюджета на 2022 год для обеспечения финансированием мероприятий по устранению последствий массовых беспорядков, - сказал министр.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Новый министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства представил план по стабилизации экономики Казахстана. Он состоит их 51 пункта. По направлению организационно-финансовых вопросов планируется реализация восьми мероприятий.Один из пунктов организационно-финансовых вопросов - разработка комплексных планов социально-экономического развития ЗКО, Актюбинской области и актуализация планов социально-экономического развития Мангистауской и Атырауской областей.