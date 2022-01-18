Инвалид детства из Атырау обвинил полицейских в избиении
Артур Кожаниязов заявил, что стражи порядка отобрали у него телефон и пенсию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото со страницы Фархата Абилова в Facebook
Журналист газеты "Ак Жайык" Фархат Абилов на своей странице в Facebook написал, что 18-летний житель Атырау Артур Кожаниязов седьмого января получил пенсию и пошёл в торговый центр, чтобы купить продукты и товары первой необходимости. Перед входом к нему и его другу подошли полицейские и забрали в городской отдел полиции.
– Без акта о выемке полицейские изъяли мой телефон, портмоне и раздели, после чего начали меня избивать, - рассказал парень.
По словам Кожаниязова, ему приказали сесть и стали бить по рёбрам.
– Я сильно кричал, это слышал весь этаж и даже друг, который вызвал скорую помощь, - рассказывает юноша.
Фельдшеры доставили парня в областную больницу, где ему диагностировали ушиб грудной клетки.
– Прошла уже неделя, но тело всё ещё болит. Ещё я страдаю астигматизмом, состояние только ухудшается. Кроме того, полицейские похитили мою пенсию и не вернули, - говорит Артур Кожаниязов.
Парень сейчас получает лечение на дому. Он написал заявление в городской отдел полиции. Кстати, родственники пострадавшего сфотографировали сержанта, который избил Артура.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. При этом подчеркнули, что за сутки на телефон доверия управления собственной безопасности поступило 11 сообщений, девять из которых носят консультативно-информационный характер. Одна жалоба касалась изъятия сотового телефона.
– При проверке выяснилось, что телефон был изъят в рамках досудебного расследования. По одному заявлению начато служебное расследование. Каждая жалоба на неправомерные действия полицейских внимательно изучаются и по каждому даётся разъяснение, - сообщили в полиции.
Оставить свою жалобу можно по номерам: 1402, 8 (7172) 71-41-09, 25-10-38.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!