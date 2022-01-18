- В большинстве случаев цены на товары завышаются субъектами розничной торговли, в частности «магазинами у дома», которыми не соблюдается 15% торговая надбавка. В результате, по поступающим жалобам антимонопольный орган принимает меры в рамках своей компетенции. Жалобы по повышению цен в розничных магазинах у дома передаются в местные исполнительные органы. Другие жалобы по компетенции в уполномоченные органы, - сказал Жумангарин на заседании в правительстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Более двух тысяч звонков о фактах завышения цен на товары поступило в call-центр агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана, которую создали восьмого января. Председатель агентства Серик Жумангарин сообщил, что около половины звонков были от жителей Алматы, треть поступила из столицы. И 20% приходится на регионы страны.Сейчас ведомство проводит восемь расследований по признакам антиконкурентных согласованных действий. Шесть из них в отношении производителей куриных яиц.