- Водитель Kia Rio съехал со второстепенной дороги и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», который двигалась по главной дороге, в результате чего он перевернулся на обочину. По данному факту ведётся сбор документов, - рассказали в ведомстве.

Фото: ДП Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ДТП случилось в районе школы №38 по проспекту Султана Бейбарса.Стражи порядка напоминают водителям о необходимости соблюдения правил безопасности дорожного движения, учитывая неблагоприятные погодные условия.Фото: ДП Атырауской области