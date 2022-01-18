За последний месяц заболеваемость увеличилась в 19,6 раза, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay Несмотря на рост заболеваемости, смертность за последний месяц снизилась - в 2,3 раза. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе доклада на заседании правительства.
- Заболеваемость штаммом коронивируса «омикрон» в большей степени протекает в лёгкой бессимптомной форме. Характеризуется коротким инкубационным периодом около двух дней. Поэтому увеличились показатели заболеваемости. Первые признаки болезни - это проявление простуды как при обычном течении гриппа и ОРВИ. Это повышение температуры, слабость, головные боли, кашель, - сказала главный врач страны.
На сегодня 80% инфицированных находятся на амбулаторном лечении. Доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии составляет 5%.

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. 21 декабря ВОЗ сообщила, что «Омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19. Шестого января Минздрав Казахстана сообщил, что циркуляция нового варианта выявлена в стране.