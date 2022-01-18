- Руководство области находится в городе Атырау и продолжает осуществлять оперативное управление регионом, - говорится в сообщении.

О заражении чиновников сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области. Положительный результат показали ПЦР-тесты акима Махамбета Досмухамбетова и его первого заместителя Серика Айдарбекова. С 12 января они перешли на удалённый режим работы.Напомним, Атырауская область находится в «красной» зоне по COVID-19.