По информации РГП "Казгидромет", 18 января в Уральске ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4 градуса, ночью до 10 градусов мороза. В Атырау погода без осадков, днем -3 градуса, ночью -7. До 8 градусов мороза ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Актау. Температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью -4. В Алматы синоптики прогнозируют снег. Днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью похолодает до +1 градуса.