Трупы уничтоженных животных сожгут в специально оборудованном передвижном автотранспорте, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В крестьянском хозяйстве "Мурат" Карагандинской области зарегистрировали заболевание ящуром у двух голов крупно-рогатого скота, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. В эпизоотическом очаге находятся 25 голов КРС, две из них заражены ящуром, остальные контактировали с заболевшими. Для предотвращения распространения инфекции все 25 голов КРС подлежат уничтожению. Трупы уничтоженных животных сожгут в специально оборудованном передвижном автотранспорте – инсинераторе "HURIKАN-3000", уточнили в министерстве Владельцам уничтоженного скота выплатят компенсацию из республиканского бюджета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.