Крещенские купания в регионе оказались под запретом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Окунаемся в купель: как уральцы отмечают Крещение (фото) Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ДЧС Атырауской области Аскат Ержанов, 19 января в праздник Крещение Господне весь личный состав ведомства переходит на усиленный режим работы. Всего на дежурства выйдут порядка 90 спасателей.
– В этот день мы совместно с полицейскими и сотрудниками местных исполнительных органов будем проводить рейдовые мероприятия. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране проведение религиозных праздников запрещены. На территории области купание проводиться не будет, будем отрабатывать вопрос о прорубании проруби для забора воды. На этих местах также будут круглосуточно дежурить спасатели.  Если же выяснится, что наши граждане самостоятельно сделают проруби и будут купаться, то в отношении них будут составляться административные протоколы. Просим граждан отнестись с пониманием, приходите на забор воды по одиночке, не нужно привозить семью, друзей и создавать массовое скопление людей - подчеркнул Аскат Ержанов.
Между тем руководитель отдела управления по делам религий Атырауской области Кахарман Мусаев сообщил, что нарушителям грозит административная ответственность по статье 490 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях" и штраф в размере до 50 МРП (153 150 тенге - прим. автора). Священнослужитель Успенского собора Михаил Соколов отметил, что богослужение будет проходить в храме при закрытых дверях, после которого будут проводить забор воды. К слову, 10 января Атырауская область перешла в "красную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Купание на Крещение запретили на всей территории республики "в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и циркуляцией «омикрон-штамма», «дельта-штамма» и других штаммов коронавирусной инфекции, согласно постановлению главного госсанврача", отметили в комитете санэпидконтроля РК.  