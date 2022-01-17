– В этот день мы совместно с полицейскими и сотрудниками местных исполнительных органов будем проводить рейдовые мероприятия. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране проведение религиозных праздников запрещены. На территории области купание проводиться не будет, будем отрабатывать вопрос о прорубании проруби для забора воды. На этих местах также будут круглосуточно дежурить спасатели. Если же выяснится, что наши граждане самостоятельно сделают проруби и будут купаться, то в отношении них будут составляться административные протоколы. Просим граждан отнестись с пониманием, приходите на забор воды по одиночке, не нужно привозить семью, друзей и создавать массовое скопление людей - подчеркнул Аскат Ержанов.

Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ДЧС Атырауской области Аскат Ержанов, 19 января в праздник Крещение Господне весь личный состав ведомства переходит на усиленный режим работы. Всего на дежурства выйдут порядка 90 спасателей.Между тем руководитель отдела управления по делам религий Атырауской области Кахарман Мусаев сообщил, что нарушителям грозит административная ответственность по статье 490 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях" и штраф в размере до 50 МРП (153 150 тенге - прим. автора). Священнослужитель Успенского собора Михаил Соколов отметил, что богослужение будет проходить в храме при закрытых дверях, после которого будут проводить забор воды. К слову, 10 января Атырауская область перешла в "красную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Купание на Крещение запретили на всей территории республики "в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и циркуляцией «омикрон-штамма», «дельта-штамма» и других штаммов коронавирусной инфекции, согласно постановлению главного госсанврача", отметили в комитете санэпидконтроля РК.