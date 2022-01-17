– После этого сотрудники ЦОНа свяжутся с заявителем и уточнят все ли необходимые документы есть в наличии. После этого они назначат дату и время для оказания госуслуги с выездом на дом. После приема запроса операторы ЦОНа должны связаться с клиентом в течении семи рабочих дней. Наши сотрудники выезжали к клиентам на дом даже во время пандемии. При оказании госуслуги они строго соблюдали все санитарные нормы, - подчеркнули в пресс-службе ЦОНа.

– В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области существует еще одна похожая госуслуга – крупные организации и юридические лица могут вызвать сотрудника ЦОН. Заключив договор с нами клиент получит госуслугу не посещая ЦОН. Наш специалист приедет к клиенту в офис или на дом и сделает все сам, предоставив лишь конечный результат. Узнать подробнее о сервисе и получить прейскурант цен можно в любом отделе ЦОН, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО отметили, что данным сервисом могут воспользоваться граждане, в том числе и дети, имеющие инвалидность І и ІІ групп, ветераны ВОВ. Для вызова сотрудника ЦОН на дом клиенту или его опекуну необходимо позвонить в контакт-центр по номеру 1414 и оставить заявку на получение данной услуги.К слову, в 2021 году по вызову сотрудника ЦОНа на дом западноказахстанцам оказано более двух тысяч услуг. Среди наиболее часто запрашиваемых госуслуг – выдача паспортов и удостоверений личности, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, подготовка документов для оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.