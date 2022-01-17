Если житель ЗКО по состоянию здоровья не может посетить центр обслуживания населения для получения той или иной госуслуги, то он или его представители могут вызвать сотрудников ЦОНа на дом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО отметили, что данным сервисом могут воспользоваться граждане, в том числе и дети, имеющие инвалидность І и ІІ групп, ветераны ВОВ.
Для вызова сотрудника ЦОН на дом клиенту или его опекуну необходимо позвонить в контакт-центр по номеру 1414 и оставить заявку на получение данной услуги.
– После этого сотрудники ЦОНа свяжутся с заявителем и уточнят все ли необходимые документы есть в наличии. После этого они назначат дату и время для оказания госуслуги с выездом на дом. После приема запроса операторы ЦОНа должны связаться с клиентом в течении семи рабочих дней. Наши сотрудники выезжали к клиентам на дом даже во время пандемии. При оказании госуслуги они строго соблюдали все санитарные нормы, - подчеркнули в пресс-службе ЦОНа.
К слову, в 2021 году по вызову сотрудника ЦОНа на дом западноказахстанцам оказано более двух тысяч услуг. Среди наиболее часто запрашиваемых госуслуг – выдача паспортов и удостоверений личности, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, подготовка документов для оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи.
– В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области существует еще одна похожая госуслуга – крупные организации и юридические лица могут вызвать сотрудника ЦОН. Заключив договор с нами клиент получит госуслугу не посещая ЦОН. Наш специалист приедет к клиенту в офис или на дом и сделает все сам, предоставив лишь конечный результат. Узнать подробнее о сервисе и получить прейскурант цен можно в любом отделе ЦОН, - отметили в ведомстве.
Фото предоставлено пресс-службой ЦОНа
