Фото из архива "МГ" В комендатуре Алматы сообщили, что хранящим у себя незаконное оружие гражданам предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции. - При этом в соответствии со статье 287 УПК РК, лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт «102». Анонимность гарантируется, - говорится в сообщении. При этом граждане, не сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в добровольном порядке, при его обнаружении будут привлечены к уголовной ответственности. Телефон для справок: 8-747-333-91-60; 8-777-346-44-77.