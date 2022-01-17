На сегодняшний день ревакцинацию прошли 26 347 жителей области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО началась ревакцинация против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, для ревакцинации жителей региона доступны такие вакцины, как QazVac и "Спутник V", а для людей старше 60 лет - Pfizer. В ведомстве отметили, что к 20 января в область ожидается поставка вакцины "Спутник Light". Напомним, кампания по ревакцинации от COVID-19 в стране началась в ноябре прошлого года. Повторной вакцинации подлежат люди, которые получили два компонента прививки против коронавирусной инфекции 6-9 месяцев назад. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    