Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО, согласно постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО №1 от 14 января 2022 года установлен запрет на проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи и др.) и иных мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений с массовым скоплением людей. – В связи с этим массовые купания на Крещение Господне на территории Западно-Казахстанской области проводиться не будут. Рекомендуем во время празднования Крещения ограничится только раздачей освященной воды, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.