- 16 января в связи с аномальным повышением температуры до +15 градусов, произошло увеличение плотности газа, повлёкшее за собой уменьшение его расхода, вместе с тем, одоризация (придание топливу специфического запаха для своевременного обнаружения возможных утечек - прим. автора) осталась в зимнем режиме. После первых заявок было принято решение о снижении выходного давления, а также о снижении нормы одоризации, - информировали в компании АО «Интергаз центральная Азия».

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщили, что в службу спасения от жителей Алмалинского, Ауэзовского и Бостандыкского районов поступают жалобы о наличии запаха газа в домах и квартирах. На вызовы выезжают семь аварийных бригад.Утечек, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. Одорант является физиологически безвредным, заверяют в компании.