Сегодня, 17 января, по итогам утренних торгов на валютном рынке KASE курс доллара по отношению к тенге снизился на 0,47 тенге и составил 434,37 тенге. Между тем в обменниках города покупают доллар по 434 тенге, а продают в коридоре 438,5-440 тенге. В банках доллар США можно купить по 437-437,5 тенге, а продать по 434 тенге. Отметим, что в обменных пунктах появилась иностранная валюта на продажу. Первые несколько дней обменники работали только на покупку иностранной валюты, на продажу ни долларов, ни евро не было. Первые торги на казахстанской фондовой бирже после беспорядков в стране состоялись 12 января.