С 13 января он находился в трудовом отпуске, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Самат Абиш продолжает занимать пост первого зампреда КНБ Фото: КНБ РК Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобождён от должности первого заместителя председателя КНБ Казахстана, сообщает на сайте Акорды. 14 января в комитете сообщили, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя и с 13 января находится в ежегодном отпуске. Напомним, шестого января стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. Также прошли задержания экс-заместителя председателя КНБ – начальника службы специального назначения «А» Садыкулова и заместителя председателя КНБ Ергожина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.