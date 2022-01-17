Нанесённый зданию акимата ущерб, по оценке экспертов, составляет 20 млрд тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматы приходит в себя после погромов. Фото Заместитель акима Ильяс Усеров в ходе заседания штаба, на который впервые запустили журналистов, озвучил предварительный ущерб от массовых беспорядков в Алматы. Он составил 112,6 млрд тенге.
- Из них по субъектам бизнеса – 67 млрд тенге, в том числе 42 млрд приходится на МСБ. Данные цифры мы сейчас уточняем, идёт перепроверка данных, - отметил Усеров.
Среди бизнес-объектов, больше всего пострадали продовольственные и непродовольственные магазины. Что касается административных зданий, ущерб составил 22,6 млрд тенге. Из них здание акимата – 20 млрд тенге, здание генпрокуратуры – 2 млрд тенге, здания департамента полиции и управлений полиции – 205 млн тенге, экопосты – 163 млн тенге, медицинские объекты – два млн тенге. Предварительный ущерб системе «Сергек» составил 250 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.