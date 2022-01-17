«QURYLYS DEVELOPMENT» ЖШС «БҚО., Орал қ., Зашаған ауылы, «Көктем» ш/а, М.Мөңкеұлы 97/2 үй мекен жайы бойынша 9 қабатты, коммерциялық қабаты бар, тұрғын үй, құрылысы» жобасына ҚОҚБ бөлімін көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізеді.
Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда https://ecoportal.kz/ және «Батыс – Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zher-paidalanuy?lang=ru танысуға болады.
Көпшілік талқылау 02.02.2022 ж. мен 09.02.2022 ж. аралығында Бірыңғай Экологиялық Портал сайтында өтеді.
Барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қабылданады.
Бастамашы – «QURYLYS DEVELOPMENT» ЖШС, ЖНС: 190340030594, тел.: 8(701)4743001.
Жобалық құжаттаманы әзірлеуші «WESTKAROS» ЖШС, Орал қ, Жүнісов көшесі, 104 үй, 2 кеңсе, тел.: 8 (701)4743001
Порталға сілтеме: https://ecoportal.kz https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zher-paidalanuy?lang=ru
Қоғамдық тыңдаулар өткізу кезінде межеленіп отырған қызмет туралы қосымша ақпараты, сондай-ақ межеленіп отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін e-mail: [email protected]
алуға болады
ЖАО жұртшылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге жауапты – " Батыс – Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы " ММ - бас маманы Койшекенова Жадыра Аманжоловна, электрондық мекенжайы: [email protected]
телефоны 8/7112/24-41-11, 24-41-06.
ТОО «QURYLYS DEVELOPMENT» проводит общественные слушания посредством публичных обсуждений раздела ООС к проекту «Строительство 9-ти этажного жилого дома с коммерческим этажем по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганский, мкрн. Коктем, ул. Мункеулы 97/2»
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/ и на сайт «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО» https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zher-paidalanuy?lang=ru.
Публичные обсуждения состоятся с 02.02.2022 г. по 09.02.2022 г. на сайте Единый Экологический портал. Все замечания и предложения принимаются на Едином Экологическом портале. По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются.
Инициатор – ТОО «QURYLYS DEVELOPMENT», БИН: 190340030594, тел.: 8(701)7014743001
Разработчик проектной документации ТОО «WESTKAROS», г. Уральск, ул.Жунисова 104, оф. 2, тел.: 8 (701)4743001
Можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, при проведении публичных слушания, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности по электронному адресу [email protected]
МИО ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о проведении общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО» - главный специалист Койшекенова Жадыра Аманжоловна , электронный адрес: [email protected]
и телефон 8/7112/24-41-11, 24-41-06.
Лицензия 21023920 от 06.08.2021г. выдана Управлением гос. архитектурно- строительного контроля ЗКО.
