– В работе задействованы 210 единиц спецтехники и 242 рабочих. В настоящее время с помощью 10 единиц спецтехники очищаются тротуары. В основном, по проспектам Назарбаева, Абулхаир хана, Абая и улице Курмангазы. После этого будут очищены и тротуары других улиц, ни один тротуар не останется без внимания, - пообещали в пресс-службе акима города.

По информации пресс-службы акима города, на 17 января с улиц Уральска вывезли 248 тысяч кубометров снега. Вывезенный снег складируется на трёх специальных полигонах.Между тем синоптики прогнозируют, что в течение всей этой недели в городе продолжится снегопад.