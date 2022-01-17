Уголовные дела в отношении участников митинга также заводить не стали, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Митинг в Уральске в фотографиях Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в отношении участвовавших в несанкционированных митингах в специализированный суд по административным правонарушениям Уральска поступило и рассмотрено три административных дела. По двум делам к административной ответственности по статье 488 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний" привлечено двое мужчин 40 и 45 лет. По одному делу к административной ответственности привлечён 33-летний мужчина. В Бурлинский районный суд поступило и рассмотрено два административных дела, к ответственности привлечены двое мужчин 30 и 40 лет. В суд №2 района Байтерек всего поступило и рассмотрено одно административное дело по статье 488 Ко АП РК. Привлечён к ответственности 44-летний мужчина.
–По лицам, подозреваемым в организации массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти и организации и подготовке актов терроризма, на сегодняшний день информация не зарегистрирована, - сообщили в областном суде.
Генпрокуратура ранее озвучивала предварительное число жертв и пострадавших в массовых беспорядках в Казахстане.