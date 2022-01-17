Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тимур Кулибаев покинул пост председателя НПП «Атамекен» Фото из архива "МГ" Об этом сообщается в его обращении к членам президиума на сайте НПП.
- С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов Съезда и членов Президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей, - говорится в обращении.
Тимур Кулибаев напомнил, что 11 января президент в своём выступлении обозначил приоритетные направления для «Атамекен» и бизнес-сообщества. НПП предстоит разработать программу повышения доходов населения и реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости. Ранее освободили от занимаемых должностей Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.