Количество заразившихся за сутки превысило 10 тысяч человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО за сутки зарегистрировали 41 новый случай COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января, в «жёлтой» зоне только Туркестанская область. В «зелёной» не осталось ни одной области. Всё остальные в «красной» зоне. По данным МВК, 16 января зарегистрировано 11 524 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено в столице (4 639) и Алматы (1 578). В ЗКО зафиксировано 220 новых случаев за сутки. Напомним, 14 января ЗКО перешла в «красную» зону. Санитарный врач региона подписал новое постановление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.