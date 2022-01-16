По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, открытым пламенем горела сауна "Жаным" расположенная на улице Ларина. - На втором этаже здания произошло загорание потолочного перекрытия в помещении парилки с переходом на кровлю. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 22:22, - пояснили в пресс-службе ведомства. В ДЧС ЗКО сообщили, что на месте работали 29 огнеборцев и 9 единиц техники. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.