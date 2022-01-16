Штормовое предупреждение объявлено на 17 января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сильный туман ожидается в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП «Казгидромет», 17 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10, ночью выпадет снег, похолодает до -14..-16.
  • В Атырау будет облачно. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -6..-8 градусов, ночью температура воздуха опустится до -10..-12 градусов.
  • В Актау пройдет снег. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов.
