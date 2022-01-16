Кайрат Уразбаев ушёл по собственному желанию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Атырау освобождён от занимаемой должности По сообщению пресс-службы акима Атырауской области, в настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима Жумабек Каражанов.
- Аким города Атырау Кайрат Уразбаев с 30 декабря находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения. 10 января этого года был отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января Кайрат Уразбаев находился на лечении. Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления, - пояснили в пресс-службе акима.
