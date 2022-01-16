- На месте работали пять спасателей, которые справились с задачей за 27 минут, - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, годовалая девочка застряла головой в пластиковом стуле сегодня, 16 января.По словам спасателей, ребенок травм и повреждений не получил, жизнь девочки вне опасности.