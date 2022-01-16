Как вести себя в таких ситуациях, рассказали в департаменте по защите прав потребителей по ЗКО, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова отметила, что наверняка каждый потребитель сталкивался с ситуаций, когда на полках торгового объекта указывается одна цена, а на кассе ему пробивают другую цену. Как правило, цена, указанная в чеке, бывает выше цены, указанной на витрине.
Продавцы и руководство торговых объектов такие факты объясняют просто: товары каждый день дорожают и мы не успеваем менять ценники. Если покупатель настойчив, ему удается произвести возврат разницы в цене, если не считает нужным добиваться своего – уходит, не добившись возврата денежных средств.
В департамент по защите прав потребителей ЗКО жители по таких фактам иногда обращаются.
- В прошлом году в уполномоченный орган поступило одно письменное обращение и несколько обращений по телефону «горячей линии». Все обращения были в отношении субъектов крупного бизнеса. Согласно обращений потребители выявили несоответствие цены при покупке пищевой продукции и бытовой техники. Разница составляла от 150 до 15 000 тенге. По всем обращениям специалисты ведомства предоставили потребителям информационную и правовую помощь, - рассказала Эльмира Киматова.
Согласно статье 24 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.
В соответствии со статье 447 Гражданского Кодекса РК выставление и демонстрация товара с указанием сведений о товаре (наименование, цена)
будет являться публичной офертой - то есть предложением купить данный товар по указанной цене. Таким образом, покупатель вправе купить товар по указанной на ценнике цене и оправдание продавца о том, что не успели поменять ценники – не состоятельно.
- Бывает и такое, что зачастую субъектами предпринимательства товар реализовывается вообще без указания цены, что также является нарушением потребительских прав граждан. Как субъекты предпринимательства, так и потребители должны знать, что допущение продавцами вышеуказанных фактов влечёт привлечение субъекта предпринимательства к административной ответственности, - пояснила руководитель департамента.
Согласно статье 193 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» реализация на территории страны без указания цены в тенге товара, либо стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, либо указание цены товара не в тенге при его реализации на территории Казахстана на условиях публичного договора – влечет применение штрафных санкций к правонарушителю.
- А знает ли каждый потребитель, какими должны быть его действия при возникновении подобной ситуации? Итак, потребителем выявлено, что цена на кассе отличается от той, что указана на ценнике. В таком случае потребителю необходимо пройти к витрине и сделать фото ценника с товаром, затем пройти к администрации торгового объекта с просьбой о возврате денежных средств. Если устное обращение не приведет к разрешению вопроса, то необходимо оставить претензию по данному факту и обязательно зарегистрировать факт направления претензии, - отметила Эльмира Киматова.
Согласно статье 42-4 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан рассмотреть претензию потребителя, и в случае несогласия с требованиями потребителя, в течение десяти календарных дней со дня получения претензии представить мотивированный письменный ответ.
Если претензия потребителя не удовлетворена, то потребитель вправе обратиться в суд в отношении недобросовестного продавца, а также обратиться с соответствующим заявлением в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса о привлечении продавца к административной ответственности.
