Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова отметила, что наверняка каждый потребитель сталкивался с ситуаций, когда на полках торгового объекта указывается одна цена, а на кассе ему пробивают другую цену. Как правило, цена, указанная в чеке, бывает выше цены, указанной на витрине. Продавцы и руководство торговых объектов такие факты объясняют просто: товары каждый день дорожают и мы не успеваем менять ценники. Если покупатель настойчив, ему удается произвести возврат разницы в цене, если не считает нужным добиваться своего – уходит, не добившись возврата денежных средств. В департамент по защите прав потребителей ЗКО жители по таких фактам иногда обращаются.Согласно статье 24 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта. В соответствии со статье 447 Гражданского Кодекса РК выставление и демонстрация товара с указанием сведений о товаре (наименование, цена) будет являться публичной офертой - то есть предложением купить данный товар по указанной цене. Таким образом, покупатель вправе купить товар по указанной на ценнике цене и оправдание продавца о том, что не успели поменять ценники – не состоятельно.Согласно статье 193 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» реализация на территории страны без указания цены в тенге товара, либо стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, либо указание цены товара не в тенге при его реализации на территории Казахстана на условиях публичного договора – влечет применение штрафных санкций к правонарушителю.Согласно статье 42-4 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан рассмотреть претензию потребителя, и в случае несогласия с требованиями потребителя, в течение десяти календарных дней со дня получения претензии представить мотивированный письменный ответ. Если претензия потребителя не удовлетворена, то потребитель вправе обратиться в суд в отношении недобросовестного продавца, а также обратиться с соответствующим заявлением в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса о привлечении продавца к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.