Два компонента вакцины получили всего 245 373 человека, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что всего в регионе зарегистрировано 40 607 случаев заболевания COVID-19, с первого января 2022 года - 537 случаев.
- С начала пандемии от коронавируса скончались 857 жителей. На сегодня по области функционируют восемь инфекционных стационаров на 504 койки, заполняемость которых составляет 22%. На 67 реанимационных койках находятся четыре пациента, - информировали в ведомстве.
С начала кампании вакцинации первым компонентом привито 258 901 человек, что составляет 62,4% от общего плана.
- Среди них вакцину «Спутник V» получили 184 778 человек, QazVac - 20 136 человек, Hayat-Vax - 25 000 человек, Corona-Vac - 7 729 человек, Vero Cell - 21 256 человек. Оба компонента получили всего 245 373 человека, - отметили в ведомстве.
Препаратом Pfizer вакцинированы 6 301 человек. Из них 220 беременных, 2 749 кормящих и 3 332 подростка.
Ревакцинацию в области прошли 24 574 человека.
С шестого января в области идёт резкий рост заболеваемости. Регион с 14 января перешёл в «красную» зону.
