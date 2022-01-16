- Несмотря на это ограничение, в регионе выявлено пять фактов торговли алкогольной продукцией. Предприниматели, нарушившие требования закона, привлечены к административной ответственности, - отметили в комендатуре.

- В отношении владельца алкомаркета по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" составлен административный протокол. Решением суда наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, - пояснили стражи порядка.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в комендатуре, оперативная обстановка в городе стабильная. С 23:00 до 07:00 продолжается комендантский час. Согласно режиму чрезвычайного положения запрещена реализация алкогольной продукции.Также в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 9 января в одном из алкомаркетов, расположенных в микрорайоне Привокзальном, продавали алкоголь.Напомним, что до 19 января в регионе введен комендантский час. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.