УСБ ДП Нур-Султана - 8 702 127 98 18

УСБ ДП Алматы - 8 707 927 67 69

УСБ ДП Шымкента - 8 (7252) 21 43 23

УСБ ДП Акмолинской области - 8 (7162) 25 03 60

УСБ ДП Алматинской области - 8 (7282) 60 81 58

УСБ ДП Актюбинской области - 8 (7132) 52 16 91

УСБ ДП Атырауской области - 8 (7122) 25 10 38

УСБ ДП Восточно-Казахстанской области - 8 (7232) 23 43 32

УСБ ДП Жамбылской области - 8 (7262) 45 43 39, 8 701 072 70 00

УСБ ДП Западно-Казахстанской области - 8 (7112) 98 45 68, 98 42 75, 98 40 44, 8 707 290 28 84

УСБ ДП Карагандинской области - 8 (7212) 42 93 39

УСБ ДП Костанайской области - 8 707 715 44 24

УСБ ДП Кызылординской области - 8 (7242) 27 28 74, 8 747 182 51 43

УСБ ДП Мангистауской области - 8 (7292) 47 52 69

УСБ ДП Павлодарской области - 8 (7182) 32 28 22

УСБ ДП Северо-Казахстанской области - 8 (7152) 61 26 89, 8 700 161 26 89

УСБ ДП Туркестанской области - 8 701 121 93 35

УСБ ДП на транспорте - 8 (7172) 94 23 20, 8 707 294 23 20

Департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции. По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции просим граждан обращаться на круглосуточный телефон доверия ДСБ МВД 14-02, 8 (7172) 71-41-09, в блог министра, фронт-офисы "Ашык Аланы", а также территориальные подразделения собственной безопасности:В МВД заверили, что каждое обращение будет индивидуально рассмотрено, а гражданин получит исчерпывающий ответ.