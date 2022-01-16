- УСБ ДП Нур-Султана - 8 702 127 98 18
- УСБ ДП Алматы - 8 707 927 67 69
- УСБ ДП Шымкента - 8 (7252) 21 43 23
- УСБ ДП Акмолинской области - 8 (7162) 25 03 60
- УСБ ДП Алматинской области - 8 (7282) 60 81 58
- УСБ ДП Актюбинской области - 8 (7132) 52 16 91
- УСБ ДП Атырауской области - 8 (7122) 25 10 38
- УСБ ДП Восточно-Казахстанской области - 8 (7232) 23 43 32
- УСБ ДП Жамбылской области - 8 (7262) 45 43 39, 8 701 072 70 00
- УСБ ДП Западно-Казахстанской области - 8 (7112) 98 45 68, 98 42 75, 98 40 44, 8 707 290 28 84
- УСБ ДП Карагандинской области - 8 (7212) 42 93 39
- УСБ ДП Костанайской области - 8 707 715 44 24
- УСБ ДП Кызылординской области - 8 (7242) 27 28 74, 8 747 182 51 43
- УСБ ДП Мангистауской области - 8 (7292) 47 52 69
- УСБ ДП Павлодарской области - 8 (7182) 32 28 22
- УСБ ДП Северо-Казахстанской области - 8 (7152) 61 26 89, 8 700 161 26 89
- УСБ ДП Туркестанской области - 8 701 121 93 35
- УСБ ДП на транспорте - 8 (7172) 94 23 20, 8 707 294 23 20
